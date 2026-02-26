Скидки
Коростелёв пропустит финал КР в Кировске из-за участия в марафоне в Холменколлене

Коростелёв пропустит финал КР в Кировске из-за участия в марафоне в Холменколлене
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российский лыжник Савелий Коростелёв пропустит финал Кубка России в Кировске из-за участия в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

— Коростелёв и Дарья Непряева приедут на финал Кубка России?
— Савелий — нет, Даша — да. Коростелёв не успеет, он поедет полтинник в Холменколлене. На финал Кубка мира в США не поедем. Планы такие были, но подумали и решили, что столько денег палить достаточно бессмысленно. Если бы кто‑то боролся за первое место в общем зачёте Кубка мира и надо было туда ехать, то в этом был бы резон, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

