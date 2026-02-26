Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России – 2026 в Южно-Сахалинске. Ардашев выиграл гонку, опередив ближайшего преследователя Егора Митрошина на 0,1 секунды на финише.

«Я думал, что в Казани была мясорубка… Старался выполнять план тренера, но не смог. Постоянно опускался назад. Некоторые парни чувствуют силы, пытаются выйти вперед, но не понимаю, для чего они это делают, потому что начинают уставать ближе к третьему кругу. Они тратят силы, чтобы вернуться вперед, выбивают лидеров, которые откатываются назад. Понятно, они тоже борются, но нужно рассчитывать свои силы», – приводит слова Ардашева «Матч ТВ».