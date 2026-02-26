Скидки
Ардашев прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России — 2026

Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России – 2026 в Южно-Сахалинске. Ардашев выиграл гонку, опередив ближайшего преследователя Егора Митрошина на 0,1 секунды на финише.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
47:29.9
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+0.10
3
Дмитрий Жуль
Красноярский край
+0.30
3
Андрей Кузнецов
ХМАО-Югра
+0.30

«Я думал, что в Казани была мясорубка… Старался выполнять план тренера, но не смог. Постоянно опускался назад. Некоторые парни чувствуют силы, пытаются выйти вперед, но не понимаю, для чего они это делают, потому что начинают уставать ближе к третьему кругу. Они тратят силы, чтобы вернуться вперед, выбивают лидеров, которые откатываются назад. Понятно, они тоже борются, но нужно рассчитывать свои силы», – приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

