«Три года назад ещё закончил». Устюгов — о словах Вяльбе про завершение карьеры

«Три года назад ещё закончил». Устюгов — о словах Вяльбе про завершение карьеры
Олимпийский чемпион Игр в Пекине (2022) российский лыжник Сергей Устюгов высказался о словах президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая допустила, что 33-летний спортсмен может завершить карьеру.

«Три года назад ещё закончил», — написал Устюгов на своей странице в социальных сетях.

Ранее Устюгов в одной из публикаций у себя в телеграм-канале сообщал, что на текущий сезон не ставит каких-либо конкретных целей, лишь получая удовольствие от присутствия на спортивных соревнованиях. Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта. Первую гонку у мужчин на ЧР-2026 выиграл Александр Большунов.

