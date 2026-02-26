Скидки
Организаторы ЧР по лыжным гонкам дарят победителям камчатского краба

Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске дарят победителям камчатского краба.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
47:29.9
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+0.10
3
Дмитрий Жуль
Красноярский край
+0.30
3
Андрей Кузнецов
ХМАО-Югра
+0.30

Сегодня, 26 февраля, лыжник Сергей Ардашев стал победителем скиатлона, который прошёл в рамках чемпионата России – 2026 в Южно-Сахалинске. Ардашев завершил гонку за 47.29,9. После гонки его наградили крабом. Кроме того, победители получают 150 тысяч рублей.

Серебряным призёром скиатлона стал Егор Митрошин, который уступил победителю 0,1 секунды на финише. Третье место разделили между собой Андрей Кузнецов и Дмитрий Жуль, которые уступили победителю 0,3 секунды на финише.Чемпионат России завершится 8 марта. В субботу пройдет смешанная эстафета.

