Фермойлен — о россиянах на КМ: люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они

Австрийский лыжник Мика Фермойлен высказался о выступлении российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Кубке мира — 2025/2026.

«Два российских спортсмена на Кубке мира — хороший первый шаг. Думаю, увеличение их числа будет зависеть от обстоятельств. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они. Это не какие-то пришельцы, а Савелий ещё и отлично говорит по-английски. Благодаря этому его отлично приняли все иностранцы. Теперь нужно подождать, и тогда мы увидим, появятся ли новые россияне на Кубке мира в следующем сезоне», — приводит слова Фермойлена Sport24.

Коростелёв, напомним, стал четвёртым в скиатлоне на Олимпиаде-2026.