«На этом история заканчивается». Фрида Карлссон — о том, когда уйдёт из спорта

Шведская лыжница двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон высказалась о завершении профессиональной карьеры. Она подчеркнула, что уйдёт из спорта после домашнего ЧМ-2027 в Фалуне.

«Я сказала, что уйду тогда. Мой клуб подал заявку на проведение чемпионата Швеции в том году, и на этом история заканчивается. Психологически я не хочу воспринимать всё как должное. Это не будет длиться вечно, и я действительно хочу максимально использовать то время, которое у меня есть сейчас», — приводит слова Карлссон Ski-Nordique.

На ОИ-2026 Карлссон завоевала золото в скиатлоне и разделке свободным стилем на 10 км.

