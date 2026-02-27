Скидки
CAS назвал дискриминационным решение FIS о недопуске россиян к олимпийской квалификации

CAS назвал дискриминационным решение FIS о недопуске россиян к олимпийской квалификации
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о недопуске россиян к олимпийским квалификационным соревнованиям. Об этом сообщается на сайте суда в мотивировочной части решения CAS.

«Обе комиссии CAS установили, что Устав FIS требует от FIS политической нейтральности и что Совет FIS не предоставил достаточного правового обоснования для исключения российских и белорусских спортсменов и параспортсменов. В результате полный запрет на участие спортсменов и параспортсменов на основе национальности был признан дискриминационным и нарушающим Устав FIS», — говорится в заявлении суда.

Напомним, 21 октября 2025 совет FIS проголосовал против допуска российских спортсменов в нейтральном статусе к турнирам, где они могли бы квалифицироваться на Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. 2 декабря 2025 года CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян на турниры FIS и обязал федерацию допустить спортсменов к соревнованиям.

Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
