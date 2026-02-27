Филиппов назвал неожиданными поздравления от бывших девушек с медалью Игр-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо по ски-альпинизму Никита Филиппов рассказал, что самое неожиданное поздравление с серебряной медалью Игр-2026 года получил от бывших девушек.

— Какие эмоции спустя время после соревнований и завоевания награды? Пришло осознание, что вы единственный медалист из России на Олимпиаде?

— Остались только хорошие воспоминания и эмоции. Они продолжают меня радовать. Каждый раз, когда вижу медаль, вспоминаю об этой гонке. То, что я единственный медалист, добавляет уникальности и исключительности. Рад, что хотя бы одну медаль для нас удалось добыть.

— От кого получили самое неожиданное поздравление? Может быть, от кого‑то из соперников?

— Самое неожиданное поздравление получил от бывших девушек, давно их не слышал (смеётся). От соперников ничего неожиданного не было, со всеми хорошо дружим, — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».