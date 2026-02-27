Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Филиппов назвал неожиданными поздравления от бывших девушек с медалью Игр-2026

Филиппов назвал неожиданными поздравления от бывших девушек с медалью Игр-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо по ски-альпинизму Никита Филиппов рассказал, что самое неожиданное поздравление с серебряной медалью Игр-2026 года получил от бывших девушек.

— Какие эмоции спустя время после соревнований и завоевания награды? Пришло осознание, что вы единственный медалист из России на Олимпиаде?
— Остались только хорошие воспоминания и эмоции. Они продолжают меня радовать. Каждый раз, когда вижу медаль, вспоминаю об этой гонке. То, что я единственный медалист, добавляет уникальности и исключительности. Рад, что хотя бы одну медаль для нас удалось добыть.

— От кого получили самое неожиданное поздравление? Может быть, от кого‑то из соперников?
— Самое неожиданное поздравление получил от бывших девушек, давно их не слышал (смеётся). От соперников ничего неожиданного не было, со всеми хорошо дружим, — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Филиппов стал 24-кратным чемпионом России по ски-альпинизму, завоевав золото в спринте
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android