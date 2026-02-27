Вяльбе назвала чемпионат России главным стартом для лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что чемпионат России, проводимый в этом сезоне в Южно-Сахалинске, является главным стартом для лыжников.

«Я дальневосточница, и я очень рада тому, что лыжные гонки так серьёзно заехали на Дальний Восток. Главный старт сезона для всех лыжников страны — это чемпионат России, который впервые проходит на Сахалине. Это прекрасное место, здесь гостеприимные люди, очень вкусные морепродукты. Пользуйтесь, спортсмены, не только лыжнёй, но и гастрономией. Я благодарю организаторов за этот труд», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Соревнования завершатся 8 марта.