Белоруска Королёва: с участием всех сильнейших Олимпиада была бы ещё интереснее

Белорусская лыжница Анна Королёва, принявшая участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии, заявила что Игры приобрели бы больший интерес при участии всех сильнейших лыжников России.

«Конечно, Олимпийские игры — это особенное соревнование. Там выступали лучшие лыжники мира. Конечно, не хватало сильнейшего состава сборной России, но я считаю, что ребята показали хороший результат. С участием всех сильнейших Олимпиада была бы ещё интереснее», — цитирует Королёву ТАСС.

От россиян на Играх выступили в нейтральном статусе Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Наиболее близким к пьедесталу результатом стало четвёртое место Коростелёва в скиатлоне.