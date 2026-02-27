Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Белоруска Королёва: с участием всех сильнейших Олимпиада была бы ещё интереснее

Белоруска Королёва: с участием всех сильнейших Олимпиада была бы ещё интереснее
Комментарии

Белорусская лыжница Анна Королёва, принявшая участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии, заявила что Игры приобрели бы больший интерес при участии всех сильнейших лыжников России.

«Конечно, Олимпийские игры — это особенное соревнование. Там выступали лучшие лыжники мира. Конечно, не хватало сильнейшего состава сборной России, но я считаю, что ребята показали хороший результат. С участием всех сильнейших Олимпиада была бы ещё интереснее», — цитирует Королёву ТАСС.

От россиян на Играх выступили в нейтральном статусе Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Наиболее близким к пьедесталу результатом стало четвёртое место Коростелёва в скиатлоне.

Материалы по теме
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android