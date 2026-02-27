Скидки
«Возможно, он нас спас». Клебо рассказал, что злился на Нюэнгета во время марафона на ОИ

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что его разозлили действия Мартина Лёвстрёма Нюэнгета, который задавал темп на каждом круге марафона на Олимпийских играх — 2026 в Италии, не дав сменить лыжи.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Прежде всего я разозлился, потому что хотел бы поменять лыжи. Но когда смотришь в ретроспективе и мы потом об этом поговорили, возможно, он нас спас. Я думаю, те лыжи, что лежали там, были чуть более агрессивными по смазке, и они могли бы забиваться. Так что Мартин поступил совершенно правильно. Во время гонки я ничего ему не сказал, поскольку был слишком уставшим. Эмиль пытался закричать, но я не был на это способен. Просто старался остаться и направить свою энергию на то, что мог сделать», — приводит слова Клебо VG.

«Наши лыжи были хороши, по сравнению с другими держались отлично. Конечно, хочется сменить на свежие, которые скользят лучше, но я хотел, чтобы все немного помучились с теми, что у нас были. Те, что лежали в боксе для смены, были подготовлены на более мягкую погоду. Но на верхних участках трассы было ветрено, и я не рискнул переходить на другие лыжи. Боялся, что будет слишком агрессивно», — сказал Нюэнгет.

Клебо рассказал о планах на остаток сезона-2025/2026
