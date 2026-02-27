Скидки
Эмиль Иверсен не выступит на Кубке мира в Фалуне из-за болезни

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила об изменениях в составе на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция). Олимпийский чемпион 2026 года норвежский лыжник Эмиль Иверсен пропустит скиатлон из-за болезни, а Харальд Эстберг Амундсен не выступит в спринте.

Чтобы компенсировать эти корректировки, в состав включён Филип Скари, заявленный на обе дистанции в Швеции.

Кубок мира в Фалуне пройдёт с 28 февраля по 1 марта. В рамках этапа состоятся спринт свободным стилем и скиатлон 2х10 км.

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Иверсен завоевал золото в мужской эстафете и бронзу в масс-старте на 50 км классическим стилем.

