Коростелёв и Непряева выступят в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Фалуне

Комментарии

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева выступят в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Фалуне (Швеция), который пройдёт в субботу, 28 февраля. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) стартовые листы гонок.

Стартовый номер Коростелёва — 42-й. Непряева выступит под 36-м номером.

Начало квалификации женского спринта запланировано на 15:00 мск, мужского — на 15:30 мск.

Коростелёв и Непряева получили нейтральные статусы в декабре 2025 года и в том же месяце дебютировали на Кубке мира. В феврале 2026 года они выступили на Олимпийских играх — 2026.

