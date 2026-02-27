Скидки
Лыжи, чемпионат России 2026 в Южно-Сахалинске: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть прямую трансляцию

Лыжи, чемпионат России — 2026: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть
Комментарии

Завтра, 28 февраля, в Южно-Сахалинске пройдёт смешанная эстафета 4х5 км в рамках чемпионата России — 2026. Её начало — в 8:30 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Смешанная эстафета 4x5 км
28 февраля 2026, суббота. 08:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Смешанная эстафета 4х5 км. Старт-лист (частично):

1. Республика Татарстан — 2 (Христина Мацокина, Антон Тимашов, Лариса Рясина, Иван Горбунов).

2. Республика Татарстан — 1 (Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев).

3. Тюменская область — 1 (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев).

4. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Евгений Семяшкин, Даря Канева, Кирилл Кочегаров).

5. Москва (Елизавета Шалабода, Алексей Распутин, Екатерина Никитина, Данил Нелипа).

8. Тюменская область — 2 (Екатерина Смирнова, Иван Якимушкин, Карина Гончарова, Артём Мальцев).

11. Республика Татарстан — 4 (Анастасия Фалеева, Андрей Ларьков, Ирина Ибрагимова, Виктор Иванов).

12. Санкт-Петербург-1 (Екатерина Кипяткова, Артём Кичкин, Евгения Крупицкая, Егор Солдаткин).

19. Ленинградская область — 1 (Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров).

Календарь чемпионата России
