Все новости
Финского горнолыжника Элиана Лехто отправили в реанимацию после падения в Гармише

Финский горнолыжник Элиан Лехто из-за слишком тёплой погоды в Гармиш-Партенкирхене получил травму на тренировке. Спортсмена вертолётом доставили в больницу, где он был помещён в реанимацию.

«Элиан получил травмы в области грудной клетки и нижней конечности, требующие наблюдения в больнице. Однако травмы не представляют угрозы жизни. Он в сознании и нормально общается. Его состояние наблюдают в больнице, а о дальнейших действиях решат в ближайшие дни», — приводит слова врача финской сборной Ристо Кемппайнена Yle.

Сегодня температура воздуха в Гармише во время второй тренировки превысила +15 °C. Пресс-служба FIS сообщила, что в связи с прогнозом погоды на выходные начало мужских гонок (скоростной спуск – завтра и супергигант – в воскресенье) переносится на полчаса раньше.

«Это был настоящий кошмар». Вонн рассказала, как врачи спасали ей ногу после травмы на ОИ
