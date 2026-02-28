Скидки
Главная Лыжи Новости

Спринт с участием Дарьи Непряевой на 8-м этапе Кубка мира в Швеции: во сколько начало, где смотреть

Спринт с участием Непряевой на 8-м этапе Кубка мира: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в Фалуне (Швеция) стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026. В первый соревновательный день состоятся спринтерские гонки. В женском спринте на дистанции 1,4 км свободным стилем примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на Кубке мира — 2025/2026 в России принадлежат Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Начало квалификационных забегов у женщин запланировано на 15:00 мск. Стартовый номер Дарьи Непряевой — 36-й.

Дарья Непряева получила статус нейтрального спортсмена (AIN) в декабре 2025 года и в том же месяце дебютировала на этапе Кубка мира в Давосе.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
