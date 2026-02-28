Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжи, Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка свободным стилем. Начало квалификации — в 15:00 мск, четвертьфиналы – в 17:30. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, женщины. Квалификация. Старт-лист (частично):

2. Майя Дальквист (Швеция).
4. Моа Илар (Швеция).
6. Колетта Ридзек (Германия).
8. Джессика Диггинс (США).
14. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
18. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
24. Линн Сван (Швеция).
26. Эмма Рибом (Швеция).
28. Йоханна Хагстрём (Швеция).
30. Надин Фендрих (Швейцария).
36. Дарья Непряева (Россия).

Материалы по теме
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android