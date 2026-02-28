Лыжи, Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка свободным стилем. Начало квалификации — в 15:00 мск, четвертьфиналы – в 17:30. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, женщины. Квалификация. Старт-лист (частично):

2. Майя Дальквист (Швеция).

4. Моа Илар (Швеция).

6. Колетта Ридзек (Германия).

8. Джессика Диггинс (США).

14. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

18. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

24. Линн Сван (Швеция).

26. Эмма Рибом (Швеция).

28. Йоханна Хагстрём (Швеция).

30. Надин Фендрих (Швейцария).

36. Дарья Непряева (Россия).