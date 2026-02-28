Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету на чемпионате России — 2026

Сборная Республики Татарстан — 1 одержала победу в смешанной эстафете 4х5 км на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. За команду выступали Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Лыжники преодолели дистанцию за 58.58,0.

Второе место заняла команда Ленинградской области — 1, в составе которой бежали Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров. Тройку призёров замкнула сборная Тюменской области — 1 (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Смешанная эстафета 4х5 км. Результаты: