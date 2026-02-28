Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
17:30 Мск
Главная Лыжи Новости

Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету на чемпионате России — 2026

Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету на чемпионате России — 2026
Комментарии

Сборная Республики Татарстан — 1 одержала победу в смешанной эстафете 4х5 км на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. За команду выступали Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Лыжники преодолели дистанцию за 58.58,0.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Смешанная эстафета 4x5 км
28 февраля 2026, суббота. 08:30 МСК
Окончено

Второе место заняла команда Ленинградской области — 1, в составе которой бежали Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров. Тройку призёров замкнула сборная Тюменской области — 1 (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Смешанная эстафета 4х5 км. Результаты:

  1. Республика Татарстан — 1 — 58.58,0.
  2. Ленинградская область — 1 — отставание 1,60.
  3. Тюменская область — 1 +2,00.
  4. Республика Коми — 1 +5,60.
  5. Республика Татарстан — 2 +20,10.
Ничего себе! Большунов проиграл любимую гонку на чемпионате России
