Спринт с участием Коростелёва на 8-м этапе Кубка мира: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 28 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка свободным стилем. Российский лыжник Савелий Коростелёв примет участие в квалификационном забеге под 42-м стартовым номером. Начало квалификации — в 15:34 мск, четвертьфиналы – в 18:00. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация. Старт-лист (частично):

4. Федерико Пеллегрино (Италия).

8. Оскар Опстад Вике (Норвегия).

14. Яник Рибли (Швейцария).

18. Жуль Шаппа (Франция).

20. Гус Шумахер (США).

22. Йоханнес Клебо (Норвегия).

24. Ларс Хегген (Норвегия).

26. Йони Мяки (Финляндия).

29. Люка Шанава (Франция).

30. Эвен Нортуг (Норвегия).

33. Элиа Барп (Италия).

42. Савелий Коростелёв (Россия).