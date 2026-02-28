Дарья Непряева прошла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева успешно преодолела квалификацию спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Она попала в топ-30 лучших по итогам квалификации, заняв 29-е место. Её отставание от лидера, олимпийской чемпионки — 2026 шведки Линн Сван, составило 13,33 секунды. Финальная стадия начнётся в 17:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, женщины. Квалификация. Результаты:

1. Линн Сван (Швеция) — 2.54,36.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 4,65.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,34.

4. Джессика Диггинс (США) +7,06.

5. Юле Бьервиг Дривенес (Норвегия) +7,37.

...

29. Дарья Непряева (Россия) +13,3.