Сван выиграла квалификацию спринта коньком на этапе Кубка мира в Фалуне, Непряева — 29-я

Олимпийская чемпионка 2026 года шведская лыжница Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Она преодолела дистанцию за 2.54,36.

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла 29-е место и отобралась в четвертьфиналы спринта. Её отставание от Линн Сван составило 13,33 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, женщины. Квалификация. Результаты:

1. Линн Сван (Швеция) — 2.54,36.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 4,65.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,34.

4. Джессика Диггинс (США) +7,06.

5. Юле Бьервиг Дривенес (Норвегия) +7,37.

...

29. Дарья Непряева (Россия) +13,33.