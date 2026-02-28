Савелий Коростелёв не смог выйти в четвертьфинал спринта на Кубке мира в Фалуне

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв не прошёл квалификацию спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Он не попал в топ-30 лучших по итогам квалификации, заняв 50-е место. Его отставание от лидера, 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, составило 10,88 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация. Результаты:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.33,90.
2. Люка Шанава (Франция) — отставание 2,58.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,77.
4. Ян Штёльбен (Германия) +4,99.
5. Жауме Пуэйо (Испания) +4,99.
...
50. Савелий Коростелёв (Россия) +10,88.