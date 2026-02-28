Клебо выиграл квалификацию спринта на Кубке мира в Фалуне, Коростелёв занял 50-е место

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Он преодолел дистанцию за 2.33,90.

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв не смог отобраться в финальную стадию соревнований. Он занял 50-е место в квалификации среди 65 участников.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация. Результаты:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.33,90.

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 2,58.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,77.

4. Ян Штёльбен (Германия) +4,99.

5. Хауме Пуэйо (Испания) +4,99.

...

50. Савелий Коростелёв (Россия) +10,88.