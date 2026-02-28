Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв опубликовал пост после невыхода в четвертьфинал спринта на КМ в Фалуне

Коростелёв опубликовал пост после невыхода в четвертьфинал спринта на КМ в Фалуне
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в соцсети пост после того, как не смог пройти квалификацию в четвертьфинальную стадию мужского спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 февраля 2026, суббота. 15:34 МСК
Окончено

«Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас», — написал Коростелёв у себя в телеграм-канале.

Коростелёв занял 50-е место в гонке, не сумев показать результат, позволяющий войти ему в топ-30 по итогам квалификации и пройти в четвертьфинал. Квалификацию спринта в Фалуне выиграл 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Ранее россиянка Дарья Непряева заняла в квалификации женского спринта 29-е место и смогла пройти в следующую стадию.

Материалы по теме
Непряева мимо полуфинала в спринте! Следим за этапом Кубка мира в Швеции! LIVE
Live
Непряева мимо полуфинала в спринте! Следим за этапом Кубка мира в Швеции! LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android