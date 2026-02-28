Коростелёв опубликовал пост после невыхода в четвертьфинал спринта на КМ в Фалуне

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в соцсети пост после того, как не смог пройти квалификацию в четвертьфинальную стадию мужского спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас», — написал Коростелёв у себя в телеграм-канале.

Коростелёв занял 50-е место в гонке, не сумев показать результат, позволяющий войти ему в топ-30 по итогам квалификации и пройти в четвертьфинал. Квалификацию спринта в Фалуне выиграл 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Ранее россиянка Дарья Непряева заняла в квалификации женского спринта 29-е место и смогла пройти в следующую стадию.