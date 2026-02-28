Скидки
Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Она заняла пятое место в своём спринтерском забеге. Её отставание от лидера, олимпийской чемпионки — 2026 шведки Линн Сван, составило 2,7 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 1
28 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, женщины. Четвертьфиналы:

1. Линн Сван (Швеция) — 3.03,8.
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,6.
3. Ясмин Кяхяря (Финляндия) +0,9.
4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +1,2.
5. Дарья Непряева (Россия) +2,7.

