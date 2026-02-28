Горнолыжник Одерматт одержал 54-ю победу на Кубке мира, это третий показатель в истории

Олимпийский чемпион — 2022, трёхкратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира — 2025/2026 в немецком Гармиш-Партенкирхене. Этот триумф стал 54-м в карьере швейцарца на этапах Кубка мира.

Одерматт завершил соревнования, показав на финише результат 1.47,57. Второе и третье места заняли ещё два швейцарца – Алексис Монне (+0,04) и Стефан Рогентин (+0,98).

Одерматт сравнялся по количеству побед на этапах Кубка мира с австрийцем Херманом Майером и теперь занимает третье место среди самых титулованных горнолыжников. Швейцарец уступает по количеству побед лишь австрийцу Марселю Хиршеру и шведу Ингемару Стенмарку.

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2025/2026. Гармиш-Партенкирхен (Германия). Скоростной спуск, мужчины:

1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1.47,57.

2. Алексис Монне (Швейцария) +0,04.

3. Стефан Рогентин (Швейцария) +0,98.

4. Винсент Крейчмайер (Австрия) +1,20.

5. Джованни Франзони (Италия) +1,20.