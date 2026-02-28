Домен Превц стал победителем в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в Кульме

Словенский спортсмен Домен Превц стал победителем в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира, который проходит в Кульме (Швейцария). Его результат — 433,0. Второе место занял представитель Австрии Штефан Эмбахер (431,9). Замкнул тройку лидеров австриец Йонас Шустер с результатом 401,1.

Ранее Домен успешно выступил на Играх-2026 в Милане (Италия). Представитель Словении Превц — двукратный олимпийский чемпион 2026 года, двукратный чемпион мира 2025 года, серебряный призёр чемпионата мира 2025 года, трёхкратный чемпион мира по полётам на лыжах, победитель Турне четырёх трамплинов сезона-2025/2026 годов.