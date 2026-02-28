Линн Сван выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне

Олимпийская чемпионка 2026 года шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Она преодолела дистанцию за 2.56,7.

Второе место заняла Кристине Ставос Шистад, которая отстала от лидера на 0,3 секунды. Замкнула тройку лидеров Надине Фендрих из Швейцарии с отставанием +3,7. Дарья Непряева не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию спринта в Фалуне (Швеция). Она заняла пятое место в своём спринтерском забеге.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, женщины. Результаты:

1. Линн Сван (Швеция) – 2.56,7.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание +0,3.

3. Надине Фендрих (Швейцария) +3,73.

4. Колетта Ридцек (Германия) +3,82.

5. Майя Дальквист (Швеция) +7,04.