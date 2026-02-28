Скидки
Кубок мира. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо стал победителем конькового спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

Йоханнес Клебо стал победителем конькового спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Он преодолел дистанцию за 2.42,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
28 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:42.7
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.3
3
Беньямин Мозер
Австрия
+1.6

Второе место занял Ларс Хегген из Норвегии, который отстал от лидера на 0,3 секунды. Замкнул тройку лидеров австриец Беньямин Мозер (+1,6). Россиянин Савелий Коростелёв не прошёл квалификацию спринта в Фалуне (Швеция). Он не попал в топ-30 лучших по итогам квалификации, заняв 50-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, мужчины. Результаты:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.42,7.

2. Ларс Хегген (Норвегия) – отставание 0,3.

3. Беньямин Мозер (Австрия) +1,6.

4. Матиас Хольбек (Норвегия) +2,3.

5. Яник Рибли (Швейцария) +3,0.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

