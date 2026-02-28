Йоханнес Клебо стал победителем конькового спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Он преодолел дистанцию за 2.42,7.

Второе место занял Ларс Хегген из Норвегии, который отстал от лидера на 0,3 секунды. Замкнул тройку лидеров австриец Беньямин Мозер (+1,6). Россиянин Савелий Коростелёв не прошёл квалификацию спринта в Фалуне (Швеция). Он не попал в топ-30 лучших по итогам квалификации, заняв 50-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, мужчины. Результаты:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.42,7.

2. Ларс Хегген (Норвегия) – отставание 0,3.

3. Беньямин Мозер (Австрия) +1,6.

4. Матиас Хольбек (Норвегия) +2,3.

5. Яник Рибли (Швейцария) +3,0.