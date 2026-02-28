Скидки
Чемпионат России 2026 в Южно-Сахалинске, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть прямую трансляцию

ЧР-2026 в Южно-Сахалинске, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Завтра, 1 марта, в Южно-Сахалинске пройдёт женский спринт в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 6:00 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
28:17.1
2
Алиса Жамбалова
Тюменская область
+3.10
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.80

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Спринт, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Руслана Дьякова.

2. Анастасия Кириллова.

3. Арина Рощина.

4. Ксения Шорохова.

5. Анна Королёва.

6. Анастасия Фалеева.

7. Екатерина Никитина.

8. Милена Габушева.

9. Алена Баранова.

10. Дарья Канева.

11. Арина Кусургашева.

12. Виктория Лукашова.

13. Елизавета Шалабода.

14. Екатерина Мегедь.

17. Татьяна Сорина.

25. Вероника Степанова.

26. Евгения Крупицкая.

29. Елизавета Пантрина.

