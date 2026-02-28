Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо уверенно лидирует, Коростелёв — в топ-15

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). В его активе 1654 очка.

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1158 очка. Тройку лидеров замыкает Маттис Стенсхаген (Норвегия) с результатом 1008 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 28 февраля. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1654 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1158.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 952.
5. Ларс Хегген (Австрия) — 938.
6. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 766.
8. Гас Шумахер (США) — 753.

15. Савелий Коростелёв (Россия) — 539.

