Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо уверенно лидирует, Коростелёв — в топ-15

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). В его активе 1654 очка.

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1158 очка. Тройку лидеров замыкает Маттис Стенсхаген (Норвегия) с результатом 1008 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 28 февраля. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1654 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1158.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 952.

5. Ларс Хегген (Австрия) — 938.

6. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 766.

8. Гас Шумахер (США) — 753.

…

15. Савелий Коростелёв (Россия) — 539.