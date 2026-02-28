ЧР-2026 в Южно-Сахалинске, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Завтра, 1 марта, в Южно-Сахалинске пройдёт мужской спринт в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 6:30 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Спринт, мужчины. Стартовый лист (частично):
1. Данила Карпасюк.
2. Константин Тиунов.
4. Денис Филимонов.
6. Иван Горбунов.
7. Сергей Волков.
9. Дмитрий Жуль.
10. Александр Большунов.
12. Егор Митрошин.
14. Павел Соловьев.
15. Артем Мальцев.
16. Андрей Ларьков.
19. Сергей Ардашев.
21. Денис Спицов.
23. Виктор Жуль.
24. Ермил Вокуев.
26. Александр Терентьев.
28. Александр Бакуров.
29. Андрей Мельниченко.
31. Иван Якимушкин.
35. Илья Трегубов.