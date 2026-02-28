Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс остаётся лидером, Непряева — 19-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1619 очков. На втором месте находится шведка Моа Илар (1400 очков). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 19-ю строчку (518).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 28 февраля:

1. Джессика Диггинс (США) – 1619 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 1400.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 1175.

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 823.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 814.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 811.

7. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.

8. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.

9. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 786.

10. Хейди Венг (Норвегия) — 774.