Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс остаётся лидером, Непряева — 19-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1619 очков. На втором месте находится шведка Моа Илар (1400 очков). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 19-ю строчку (518).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 28 февраля:

1. Джессика Диггинс (США) – 1619 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1400.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1175.
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 823.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 814.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 811.
7. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.
8. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.
9. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 786.
10. Хейди Венг (Норвегия) — 774.

