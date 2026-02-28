Дальквист — о марафоне на ОИ-2026: не ожидала, что на старте окажутся всего две шведки

Чемпионка Олимпийских игр — 2026 шведская лыжница Майя Дальквист высказалась о ситуации, которая возникла с составом сборной Швеции в гонке на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Для меня это довольно длинная дистанция, но я никак не ожидала, что на старте окажутся всего две шведки, что будет так много заболевших. После Игр трудно восстановиться.

Когда я отказалась от места в гонке, думала, что у пяти других лыжниц будет больше шансов хорошо выступить на этой дистанции. Конечно, очень жаль, что заболели две из них, и мы, безусловно, не хотим снова оказаться в такой ситуации», – приводит слова Дальквист Fondo Italia.

31-летняя Дальквист на Олимпиаде-2026 приняла участие лишь в спринтерских дисциплинах. В командном спринте она стала чемпионкой Игр вместе с Линн Сван, а в личном выиграла бронзу.

Напомним, в гонке на 50 км приняли участие лишь две шведские лыжницы — Эбба Андерссон, которая выиграла золотую медаль в данной дисциплине, и Эмма Рибом (10-е место). Две других шведских спортсменки (Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг) не смогли принять участие в гонке из-за болезни.