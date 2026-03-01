Лыжи, Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 марта, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской скиатлон. Начало гонки запланировано на 14:30 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Российский лыжник Савелий Коростелёв примет участие в гонке. Он выйдет на старт под 12-м номером.

В общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В его активе 1654 очка. Вторую и третью строчки общего зачёта также занимают норвежцы Харальд Эстберг Амундсен (1158) и Маттис Стенсхаген (1008). Савелий Коростелёв находится на 15-м месте, в его активе 539 очков.

Этап Кубка мира – 2025/2026 в Фалуне проходит с 28 февраля по 1 марта.