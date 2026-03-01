Лыжи, Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начало скиатлона, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 марта, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский скиатлон. Начало гонки запланировано на 18:05 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Российская лыжница Дарья Непряева примет участие в гонке. Она выйдет на старт под 15-м номером.

В общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 лидирует американка Джессика Диггинс. В её активе 1619 очков. Вторую и третью строчки общего зачёта занимают шведки Моа Илар (1400) и Майя Дальквист (1175). Дарья Непряева находится на 19-м месте в общем зачёте. В активе россиянки 518 очков.

Этап Кубка мира – 2025/2026 в Фалуне проходит с 28 февраля по 1 марта.