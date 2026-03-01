«Будет серьёзный разговор». Линн Сван пожаловалась на менеджеров сборной Швеции

Олимпийская чемпионка 2026 года в спринте шведская лыжница Линн Сван пожаловалась на то, что ей не дали пробежать марафон 50 км на Олимпийских играх — 2026.

«Я смотрела гонку. Очень обидно, что меня не допустили до старта. Судя по тому, как там развивались события, я могла рассчитывать на хороший результат. Сейчас лучше думать не о том, что было, а сосредоточиться на ближайших стартах. К тому, что произошло на Играх, мы ещё вернёмся, но после завершения сезона. У нас будет серьёзный разговор с менеджментом сборной», — сказала Сван в интервью Viaplay.

Вчера, 28 февраля, Линн Сван стала победительницей спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Она преодолела дистанцию за 2.56,7.