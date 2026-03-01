Наталья Крамаренко одержала победу в квалификации спринта свободным стилем на ЧР
В Южно-Сахалинске на чемпионате России по лыжам состоялась квалификация спринта свободным стилем у женщин. Гонку выиграла Наталья Крамаренко. Второе место заняла Екатерина Булычева, третье — Арина Рощина.
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком результатов.
Чемпионат России по лыжам. Женский спринт. Квалификация. Итоговые результаты:
- Наталья Крамаренко — 03:50.08
- Екатерина Булычева — 03:51.85 (+1.77)
- Арина Рощина — 03:53.20 (+3.12)
- Анастасия Доценко — 03:53.79 (+3.71)
- Елизавета Пантрина — 03:54.57 (+4.49)
- Вероника Степанова — 03:56.03 (+5.95)
- Милена Габушева — 03:56.61 (+6.53)
- Анна Королева — 03:56.63 (+6.55)
- Ульяна Лебедева — 03:56.90 (+6.82)
- Ксения Шорохова — 03:57.62 (+7.54)
- Мария Крамаренко — 03:57.78 (+7.70)
- Евгения Крупицкая — 03:57.98 (+7.90)
- Анастасия Фалеева — 03:58.53 (+8.45)
- Екатерина Евтягина — 03:58.65 (+8.57)
- Екатерина Никитина — 03:58.94 (+8.86)
- Елизавета Шалабода — 03:59.03 (+8.95)
- Дарья Канева — 03:59.19 (+9.11)
- Ольга Васильева — 03:59.19 (+9.11)
- Екатерина Кипяткова — 03:59.62 (+9.54)
- Полина Порошкина — 04:00.10 (+10.02)
- Екатерина Шибекина — 04:00.37 (+10.29)
- Дарья Белослудцева — 04:00.60 (+10.52)
- Алина Кудисова — 04:01.12 (+11.04)
- Софья Кузнецова — 04:01.20 (+11.12)
- Карина Гончарова — 04:01.79 (+11.71)
- Анастасия Каменева — 04:01.87 (+11.79)
- Екатерина Смирнова — 04:02.28 (+12.20)
- Арина Кусургашева — 04:02.36 (+12.28)
- Елизавета Еремеева — 04:02.41 (+12.33)
- Алена Баранова — 04:02.75 (+12.67)
Вслед за женским спринтом сразу состоится мужская гонка.
