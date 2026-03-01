Скидки
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Лыжи

Наталья Крамаренко одержала победу в квалификации спринта свободным стилем на ЧР

Наталья Крамаренко одержала победу в квалификации спринта свободным стилем на ЧР
Комментарии

В Южно-Сахалинске на чемпионате России по лыжам состоялась квалификация спринта свободным стилем у женщин. Гонку выиграла Наталья Крамаренко. Второе место заняла Екатерина Булычева, третье — Арина Рощина.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
01 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Окончено
1
Наталья Крамаренко
Свердловская область
3:50.08
2
Екатерина Булычева
Ленинградская область
+1.77
3
Арина Рощина
Тюменская область
+3.12

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком результатов.

Чемпионат России по лыжам. Женский спринт. Квалификация. Итоговые результаты:

  1. Наталья Крамаренко — 03:50.08
  2. Екатерина Булычева — 03:51.85 (+1.77)
  3. Арина Рощина — 03:53.20 (+3.12)
  4. Анастасия Доценко — 03:53.79 (+3.71)
  5. Елизавета Пантрина — 03:54.57 (+4.49)
  6. Вероника Степанова — 03:56.03 (+5.95)
  7. Милена Габушева — 03:56.61 (+6.53)
  8. Анна Королева — 03:56.63 (+6.55)
  9. Ульяна Лебедева — 03:56.90 (+6.82)
  10. Ксения Шорохова — 03:57.62 (+7.54)
  11. Мария Крамаренко — 03:57.78 (+7.70)
  12. Евгения Крупицкая — 03:57.98 (+7.90)
  13. Анастасия Фалеева — 03:58.53 (+8.45)
  14. Екатерина Евтягина — 03:58.65 (+8.57)
  15. Екатерина Никитина — 03:58.94 (+8.86)
  16. Елизавета Шалабода — 03:59.03 (+8.95)
  17. Дарья Канева — 03:59.19 (+9.11)
  18. Ольга Васильева — 03:59.19 (+9.11)
  19. Екатерина Кипяткова — 03:59.62 (+9.54)
  20. Полина Порошкина — 04:00.10 (+10.02)
  21. Екатерина Шибекина — 04:00.37 (+10.29)
  22. Дарья Белослудцева — 04:00.60 (+10.52)
  23. Алина Кудисова — 04:01.12 (+11.04)
  24. Софья Кузнецова — 04:01.20 (+11.12)
  25. Карина Гончарова — 04:01.79 (+11.71)
  26. Анастасия Каменева — 04:01.87 (+11.79)
  27. Екатерина Смирнова — 04:02.28 (+12.20)
  28. Арина Кусургашева — 04:02.36 (+12.28)
  29. Елизавета Еремеева — 04:02.41 (+12.33)
  30. Алена Баранова — 04:02.75 (+12.67)

Вслед за женским спринтом сразу состоится мужская гонка.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

