Наталья Крамаренко одержала победу в квалификации спринта свободным стилем на ЧР

В Южно-Сахалинске на чемпионате России по лыжам состоялась квалификация спринта свободным стилем у женщин. Гонку выиграла Наталья Крамаренко. Второе место заняла Екатерина Булычева, третье — Арина Рощина.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком результатов.

Чемпионат России по лыжам. Женский спринт. Квалификация. Итоговые результаты:

Наталья Крамаренко — 03:50.08 Екатерина Булычева — 03:51.85 (+1.77) Арина Рощина — 03:53.20 (+3.12) Анастасия Доценко — 03:53.79 (+3.71) Елизавета Пантрина — 03:54.57 (+4.49) Вероника Степанова — 03:56.03 (+5.95) Милена Габушева — 03:56.61 (+6.53) Анна Королева — 03:56.63 (+6.55) Ульяна Лебедева — 03:56.90 (+6.82) Ксения Шорохова — 03:57.62 (+7.54) Мария Крамаренко — 03:57.78 (+7.70) Евгения Крупицкая — 03:57.98 (+7.90) Анастасия Фалеева — 03:58.53 (+8.45) Екатерина Евтягина — 03:58.65 (+8.57) Екатерина Никитина — 03:58.94 (+8.86) Елизавета Шалабода — 03:59.03 (+8.95) Дарья Канева — 03:59.19 (+9.11) Ольга Васильева — 03:59.19 (+9.11) Екатерина Кипяткова — 03:59.62 (+9.54) Полина Порошкина — 04:00.10 (+10.02) Екатерина Шибекина — 04:00.37 (+10.29) Дарья Белослудцева — 04:00.60 (+10.52) Алина Кудисова — 04:01.12 (+11.04) Софья Кузнецова — 04:01.20 (+11.12) Карина Гончарова — 04:01.79 (+11.71) Анастасия Каменева — 04:01.87 (+11.79) Екатерина Смирнова — 04:02.28 (+12.20) Арина Кусургашева — 04:02.36 (+12.28) Елизавета Еремеева — 04:02.41 (+12.33) Алена Баранова — 04:02.75 (+12.67)

Вслед за женским спринтом сразу состоится мужская гонка.