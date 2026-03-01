Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов занял 11 место в квалификации спринта на чемпионате России

Александр Большунов занял 11 место в квалификации спринта на чемпионате России
Комментарии

В Южно-Сахалинске на чемпионате России по лыжам состоялась квалификация спринта свободным стилем у мужчин. Гонку выиграл Андрей Мельниченко. Второе место занял Денис Филимонов. Третье — Артём Мальцев. Александр Большунов стал 11-м.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
01 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено
1
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
3:20.37
2
Денис Филимонов
Республика Татарстан
+0.08
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+0.12

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком результатов.

Чемпионат России по лыжам. Мужской спринт. Квалификация. Итоговые результаты:

  1. Мельниченко Андрей — 03:20.37
  2. Филимонов Денис — 03:20.45 (+0:00.08)
  3. Мальцев Артем — 03:20.49 (+0:00.12)
  4. Жуль Дмитрий — 03:22.15 (+0:01.78)
  5. Собакарев Андрей — 03:22.40 (+0:02.03)
  6. Исламшин Платон — 03:22.47 (+0:02.10)
  7. Горбунов Иван — 03:22.55 (+0:02.18)
  8. Карпасюк Данила — 03:22.86 (+0:02.49)
  9. Тиунов Константин — 03:22.92 (+0:02.55)
  10. Кетов Матвей — 03:23.08 (+0:02.71)
  11. Большунов Александр — 03:23.19 (+0:02.82)
  12. Митрошин Егор — 03:24.01 (+0:03.64)
  13. Солдаткин Егор — 03:24.01 (+0:03.64)
  14. Жуль Виктор — 03:24.39 (+0:04.02)
  15. Соловьев Павел — 03:24.59 (+0:04.22)
  16. Бакуров Александр — 03:24.68 (+0:04.31)
  17. Ардашев Сергей — 03:24.76 (+0:04.39)
  18. Родионов Никита — 03:24.89 (+0:04.52)
  19. Забалуев Сергей — 03:25.04 (+0:04.67)
  20. Мамичев Вячеслав — 03:25.16 (+0:04.79)
  21. Кочегаров Кирилл — 03:25.24 (+0:04.87)
  22. Безматерных Иван — 03:25.59 (+0:05.22)
  23. Гусак Егор — 03:25.63 (+0:05.26)
  24. Распутин Алексей — 03:25.84 (+0:05.47)
  25. Осипов Владислав — 03:26.05 (+0:05.68)
  26. Терентьев Александр — 03:26.32 (+0:05.95)
  27. Пузанов Дмитрий — 03:26.71 (+0:06.34)
  28. Якимушкин Иван — 03:27.02 (+0:06.65)
  29. Федотов Дмитрий — 03:27.11 (+0:06.74)
  30. Сахаров Андрей — 03:27.74 (+0:07.37)

Женскую квалификацию выиграла Наталья Крамаренко.

Материалы по теме
Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android