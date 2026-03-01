Александр Большунов занял 11 место в квалификации спринта на чемпионате России

В Южно-Сахалинске на чемпионате России по лыжам состоялась квалификация спринта свободным стилем у мужчин. Гонку выиграл Андрей Мельниченко. Второе место занял Денис Филимонов. Третье — Артём Мальцев. Александр Большунов стал 11-м.

Чемпионат России по лыжам. Мужской спринт. Квалификация. Итоговые результаты:

Мельниченко Андрей — 03:20.37 Филимонов Денис — 03:20.45 (+0:00.08) Мальцев Артем — 03:20.49 (+0:00.12) Жуль Дмитрий — 03:22.15 (+0:01.78) Собакарев Андрей — 03:22.40 (+0:02.03) Исламшин Платон — 03:22.47 (+0:02.10) Горбунов Иван — 03:22.55 (+0:02.18) Карпасюк Данила — 03:22.86 (+0:02.49) Тиунов Константин — 03:22.92 (+0:02.55) Кетов Матвей — 03:23.08 (+0:02.71) Большунов Александр — 03:23.19 (+0:02.82) Митрошин Егор — 03:24.01 (+0:03.64) Солдаткин Егор — 03:24.01 (+0:03.64) Жуль Виктор — 03:24.39 (+0:04.02) Соловьев Павел — 03:24.59 (+0:04.22) Бакуров Александр — 03:24.68 (+0:04.31) Ардашев Сергей — 03:24.76 (+0:04.39) Родионов Никита — 03:24.89 (+0:04.52) Забалуев Сергей — 03:25.04 (+0:04.67) Мамичев Вячеслав — 03:25.16 (+0:04.79) Кочегаров Кирилл — 03:25.24 (+0:04.87) Безматерных Иван — 03:25.59 (+0:05.22) Гусак Егор — 03:25.63 (+0:05.26) Распутин Алексей — 03:25.84 (+0:05.47) Осипов Владислав — 03:26.05 (+0:05.68) Терентьев Александр — 03:26.32 (+0:05.95) Пузанов Дмитрий — 03:26.71 (+0:06.34) Якимушкин Иван — 03:27.02 (+0:06.65) Федотов Дмитрий — 03:27.11 (+0:06.74) Сахаров Андрей — 03:27.74 (+0:07.37)

Женскую квалификацию выиграла Наталья Крамаренко.