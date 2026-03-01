Александр Большунов занял 11 место в квалификации спринта на чемпионате России
В Южно-Сахалинске на чемпионате России по лыжам состоялась квалификация спринта свободным стилем у мужчин. Гонку выиграл Андрей Мельниченко. Второе место занял Денис Филимонов. Третье — Артём Мальцев. Александр Большунов стал 11-м.
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком результатов.
Чемпионат России по лыжам. Мужской спринт. Квалификация. Итоговые результаты:
- Мельниченко Андрей — 03:20.37
- Филимонов Денис — 03:20.45 (+0:00.08)
- Мальцев Артем — 03:20.49 (+0:00.12)
- Жуль Дмитрий — 03:22.15 (+0:01.78)
- Собакарев Андрей — 03:22.40 (+0:02.03)
- Исламшин Платон — 03:22.47 (+0:02.10)
- Горбунов Иван — 03:22.55 (+0:02.18)
- Карпасюк Данила — 03:22.86 (+0:02.49)
- Тиунов Константин — 03:22.92 (+0:02.55)
- Кетов Матвей — 03:23.08 (+0:02.71)
- Большунов Александр — 03:23.19 (+0:02.82)
- Митрошин Егор — 03:24.01 (+0:03.64)
- Солдаткин Егор — 03:24.01 (+0:03.64)
- Жуль Виктор — 03:24.39 (+0:04.02)
- Соловьев Павел — 03:24.59 (+0:04.22)
- Бакуров Александр — 03:24.68 (+0:04.31)
- Ардашев Сергей — 03:24.76 (+0:04.39)
- Родионов Никита — 03:24.89 (+0:04.52)
- Забалуев Сергей — 03:25.04 (+0:04.67)
- Мамичев Вячеслав — 03:25.16 (+0:04.79)
- Кочегаров Кирилл — 03:25.24 (+0:04.87)
- Безматерных Иван — 03:25.59 (+0:05.22)
- Гусак Егор — 03:25.63 (+0:05.26)
- Распутин Алексей — 03:25.84 (+0:05.47)
- Осипов Владислав — 03:26.05 (+0:05.68)
- Терентьев Александр — 03:26.32 (+0:05.95)
- Пузанов Дмитрий — 03:26.71 (+0:06.34)
- Якимушкин Иван — 03:27.02 (+0:06.65)
- Федотов Дмитрий — 03:27.11 (+0:06.74)
- Сахаров Андрей — 03:27.74 (+0:07.37)
Женскую квалификацию выиграла Наталья Крамаренко.
