Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Елизавета Пантрина победила в спринте на чемпионате России — 2026, Степанова — вторая

Комментарии

Российская лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в спринте свободным стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. Она преодолела дистанцию за 3.55,09.

Второе место заняла Вероника Степанова, отставшая от победительницы на 0,16 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+0,20).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 09:28 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
3:55.09
2
Вероника Степанова
Республика Татарстан
+0.16
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+0.20

  4. Милена Габушева (Республика Коми) +2,58.
  5. Софья Кузнецова (Сахалинская область) +5,83.
  6. Наталья Крамаренко (Свердловская область) +5,85.
