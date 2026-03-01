Елизавета Пантрина победила в спринте на чемпионате России — 2026, Степанова — вторая

Российская лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в спринте свободным стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. Она преодолела дистанцию за 3.55,09.

Второе место заняла Вероника Степанова, отставшая от победительницы на 0,16 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+0,20).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Спринт свободным стилем, женщины. Результаты: