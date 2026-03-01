Скидки
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Лыжи Новости

Александр Большунов стал чемпионом России — 2026 в коньковом спринте

Александр Большунов стал чемпионом России — 2026 в коньковом спринте
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов одержал победу в спринте свободным стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. Он преодолел дистанцию за 3.18,55.

Второе место занял Егор Митрошин, отставший от победителя на 0,11 секунды. Тройку призёров замкнул Иван Горбунов (+0,24).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 09:38 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
3:18.18
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+0.10
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.25

