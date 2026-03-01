Александр Большунов стал чемпионом России — 2026 в коньковом спринте

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов одержал победу в спринте свободным стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске. Он преодолел дистанцию за 3.18,55.

Второе место занял Егор Митрошин, отставший от победителя на 0,11 секунды. Тройку призёров замкнул Иван Горбунов (+0,24).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Спринт свободным стилем, мужчины. Результаты: