Скиатлон с участием Коростелёва на 8-м этапе Кубка мира: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 1 марта, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской скиатлон 2х10 км. Российский лыжник Савелий Коростелёв примет участие в гонке под 12-м стартовым номером.

Начало старта запланировано на 14:30. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Харальд Амундсен (Норвегия).

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

4. Андреас Рее (Норвегия).

5. Элиа Барп (Италия).

6. Уго Лапалус (Франция).

7. Мика Фермойлен (Австрия).

9. Федерико Пеллегрино (Италия).

11. Гус Шумахер (США).

12. Савелий Коростелёв (Россия).

13. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

14. Ларс Хегген (Норвегия).