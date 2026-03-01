Скидки
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Скиатлон с участием Коростелёва на 8-м этапе Кубка мира: во сколько начало, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 1 марта, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской скиатлон 2х10 км. Российский лыжник Савелий Коростелёв примет участие в гонке под 12-м стартовым номером.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Начало старта запланировано на 14:30. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
2. Харальд Амундсен (Норвегия).
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).
4. Андреас Рее (Норвегия).
5. Элиа Барп (Италия).
6. Уго Лапалус (Франция).
7. Мика Фермойлен (Австрия).
9. Федерико Пеллегрино (Италия).
11. Гус Шумахер (США).
12. Савелий Коростелёв (Россия).
13. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
14. Ларс Хегген (Норвегия).

Новости. Лыжи
