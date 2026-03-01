«Самочувствие полностью разобранное». Большунов — о победе в спринте на чемпионате России
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в спринте свободным стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 09:38 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
3:18.18
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+0.10
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.25
«Сегодня для меня была очень сложная гонка. Самочувствие полностью разобранное, движение в разные стороны. Сам удивляюсь, почему так часто разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть», — приводит слова Большунова ТАСС.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Спринт свободным стилем, мужчины. Результаты:
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 3.18,15.
- Егор Митрошин (ХМАО-Югра) — отставание 0,11.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0,24.
Материалы по теме
