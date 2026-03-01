«Самочувствие полностью разобранное». Большунов — о победе в спринте на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в спринте свободным стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске.

«Сегодня для меня была очень сложная гонка. Самочувствие полностью разобранное, движение в разные стороны. Сам удивляюсь, почему так часто разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть», — приводит слова Большунова ТАСС.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Спринт свободным стилем, мужчины. Результаты: