«Очень приятный подарок для меня». Пантрина — о золоте в спринте на ЧР-2026
Российская лыжница Елизавета Пантрина, выигравшая спринт на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, назвала победу приятным для себя подарком.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 09:28 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
3:55.09
2
Вероника Степанова
Республика Татарстан
+0.16
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+0.20
«Очень приятный подарок для меня – выиграть чемпионат России в первый день весны. Это, наверное, моя первая победа, не наверное, а так и есть. Так что я очень счастлива, я готовилась, переживала от самого начала чемпионата, потому что не складывалось. Спринт для меня был основной гонкой. Я настроилась, и у меня всё получилось.
Сюда приехала моя мама (смеётся), делегация тюменская. Очень счастлива, это большая поддержка, очень скучаю по дому, на самом деле. Когда приехала мама, я эмоциональное расслабление получила», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».
