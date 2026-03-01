«Очень приятный подарок для меня». Пантрина — о золоте в спринте на ЧР-2026

Российская лыжница Елизавета Пантрина, выигравшая спринт на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, назвала победу приятным для себя подарком.

«Очень приятный подарок для меня – выиграть чемпионат России в первый день весны. Это, наверное, моя первая победа, не наверное, а так и есть. Так что я очень счастлива, я готовилась, переживала от самого начала чемпионата, потому что не складывалось. Спринт для меня был основной гонкой. Я настроилась, и у меня всё получилось.

Сюда приехала моя мама (смеётся), делегация тюменская. Очень счастлива, это большая поддержка, очень скучаю по дому, на самом деле. Когда приехала мама, я эмоциональное расслабление получила», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».