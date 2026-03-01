«Никто не виноват». Терентьев — о травме во время спринта на чемпионате России — 2026

Обладатель двух бронзовых медалей Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал о травме, полученной во время падения на финишном отрезке в спринте на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске.

— Вы упали на финишной прямой? Что случилось? Кто виноват?

— Никто не виноват. Спринт подразумевает контакт. Бывает такое. Всё было очень быстро. Получил немного палкой, рассёк губу, получил по щеке. Горбунов никак не виноват.

В том году был шестым, в этом опять шестой. Снова падение. Стабильность. Мастер своего дела — падать. Что‑то не так идёт. В целом я с помощью опыта дошёл до финала. За призы я мог бороться. Круг нормальный, мне всё понравилось, кроме 100 метров на финише финала.

Меня вы ещё увидите на чемпионате России в смешанной эстафете классикой, — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».