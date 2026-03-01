Скидки
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Стали известны стартовые номера Коростелёва и Непряевой в скиатлоне на КМ в Фалуне

Стали известны стартовые номера Коростелёва и Непряевой в скиатлоне на КМ в Фалуне
Комментарии

Сегодня, 1 марта, завершится этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026 в Фалуне (Швеция). В рамках соревновательного дня состоятся гонки в мужском и женском скиатлоне 2х10 км. В забегах примут участие двое российских лыжников — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Не началось

Коростелёву был присвоен 12-й стартовый номер. Непряева пробежит гонку под 15-м номером.

Старт мужской гонки запланирован на 14:30 мск. Женщины начнут выступление в 18:05.

Коростелёв и Непряева получили нейтральные статусы в декабре 2025 года и в том же месяце дебютировали на Кубке мира. В феврале 2026 года они выступили на Олимпийских играх — 2026.

Непряева дошла до четвертьфинала, а Клебо снова первый! Как прошли спринты на КМ?
Непряева дошла до четвертьфинала, а Клебо снова первый! Как прошли спринты на КМ?
Комментарии
