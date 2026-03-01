Скидки
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Скиатлон с участием Непряевой на 8-м этапе Кубка мира: во сколько начало, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 1 марта, в Фалуне (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский скиатлон 2х10 км. Российская лыжница Дарья Непряева примет участие в гонке под 15-м стартовым номером.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Не началось

Начало старта запланировано на 18:05. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).
2. Моа Илар (Швеция).
3. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
4. Хейди Венг (Норвегия).
5. Фрида Карлссон (Швеция).
6. Майя Дальквист (Швеция).
13. Надя Келин (Швейцария).
15. Дарья Непряева (Россия).
22. Тириль Уднес Венг (Норвегия).
26. Лотта Уднес Венг (Норвегия).
32. Линн Сван (Швеция).
36. Йоханна Хагстрём (Швеция).

