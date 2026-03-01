Савелий Коростелёв потерял палку на пит-стопе в скиатлоне на Кубке мира в Фалуне

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв потерял палку на смене инвентаря по ходу скиатлона на 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). На пит-стопе россиянин сменил лыжи и уронил палку, из-за чего потерял немного времени, но не утратил контакт с группой. На середине дистанции Коростелёв идёт в группе лидеров.

Фото: Кадр из трансляции

Лидерскую группу составляют шесть лыжников — Коростелёв, четыре норвежца — Йоханнес Клебо, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Андреас Рее и Харальд Амундсен, а также финн Арси Руусканен. Женский скиатлон пройдёт также сегодня, 1 марта, и начнётся в 18:05 мск.