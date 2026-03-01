Скидки
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Лыжи

Савелий Коростелёв потерял палку на пит-стопе в скиатлоне на Кубке мира в Фалуне

Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв потерял палку на смене инвентаря по ходу скиатлона на 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). На пит-стопе россиянин сменил лыжи и уронил палку, из-за чего потерял немного времени, но не утратил контакт с группой. На середине дистанции Коростелёв идёт в группе лидеров.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8

Фото: Кадр из трансляции

Лидерскую группу составляют шесть лыжников — Коростелёв, четыре норвежца — Йоханнес Клебо, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Андреас Рее и Харальд Амундсен, а также финн Арси Руусканен. Женский скиатлон пройдёт также сегодня, 1 марта, и начнётся в 18:05 мск.

