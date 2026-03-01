Савелий Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на четвёртом месте в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Его отставание от победителя, 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, составило 4,0 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, мужчины. Результаты: