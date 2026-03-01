Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на Кубке мира в Фалуне, в топ-3 только норвежцы

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Он преодолел дистанцию за 48.41,8.

Второе место занял Харальд Амундсен с отставанием 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+0,8). Россиянин Савелий Коростелёв остался в шаге от пьедестала, финишировав четвёртым (+4,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, мужчины. Результаты: